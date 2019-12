Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Quando parlo in pubblico, tendo a presentarmi come membro deldi. Un po’ perché neorgoglioso, ma anche un po’ per attirare l’attenzione del pubblico. In effetti, spesso viene fuori qualcuno che mi chiede, “ma come la mette, professore, con le previsioni sbagliate deldi?” E anche se non viene fuori nessuno, lo so che qualcuno lo pensa. Anche nei commenti ai miei post sul Fatto Quotidiano, queste “previsioni sbagliate” vengono fuori spesso. Ma è vera questa storia? E che cos’erano esattamente queste “previsioni sbagliate”? Non sembra che sia chiaro a chi le menziona: si dice che ildiavesse previsto l’esaurimento del petrolio entro il 1988, oppure di altre cose tipo il rame, o il ferro, o cose del genere. Qualcuno viene fuori a dire che secondo queste famose previsioni, saremmo dovuti già essere tutti morti da un pezzo. Masolo leggende, quelle ...

ilfattoblog : Trent’anni dopo parlano ancora di ‘previsioni sbagliate’ del Club di Roma. Ma sono fake news - TutteLeNotizie : Trent’anni dopo parlano ancora di ‘previsioni sbagliate’ del Club di Roma. Ma sono fake news - hardcorejudas : Dopo soli 12 anni, presento mio marito a mia sorella. Quella che mi disse eoni fa che col mio comportamento avevo u… -