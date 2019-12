Tragedia sul Gran Sasso | tre morti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono tre le persone che, tra ieri e oggi, hanno perso la vita sul, in Abruzzo. Questa mattina due alpinisti, che facevano parte di una cordata formata da tre arrampicatori, sonodopo essere caduti e scivolati a valle mentre tentavano di salire sulla vetta del. In corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso Alpino. Ieri, invece, una donna di 49 anni è morta mentre cercava di salire in vetta al Cornode. La scalatrice è stata travolta da una slavina. (Lapresse) Redazione 

