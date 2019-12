Tragedia sul Gran Sasso | in poche ore tre morti per valanghe

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Due alpinisti sonooggi sul, sul versante teramano del monte. Entrambi sono precipitati sulla verticale dell'Anticima, ad alcune centinaia di metri in direzione del Rifugio Franchetti (2.433 metri). I due facevano parte di un gruppo di alpinisti partiti ieri sera, 25 dicembre, dai Prati di Tivo, in provincia di Teramo. L'allarme è stato lanciato verso le 9.30 da un ragazzo del gruppo. Gli alpinisti sarebbero stati travolti da una slavina causata dall'innalzamento delle temperature e per due di loro non c’è stato scampo. Il resto del gruppo è stato soccorso e portato in sicurezza dagli uomini del corpo nazionale di soccorso alpino. Uno dei ragazzi sopravvissuti è stato accompagnato al vicino rifugio, un altro sarà raggiunto a breve dai soccorritori. Soccorritori che sono stati impegnati anche nel recupero del corpo di un'altra escursionista trovata morta all'alba nella ...

