Tragedia di Natale in montagna | escursionista morto nel Bellunese

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Incidenti in, un uomo ènelil giorno di. A Solda una valanga ha ucciso uno snowboarder fuoripista. BELLUNO – Incidenti in, tre morti nel giorno di. Il bilancio si aggrava sempre di più con la neve che, come sempre, si conferma una nemica per sciatori ed escursionisti soprattutto in questo periodo dell’anno. Un 25 dicembre tragico nele nella zona di Bolzano e Teramo con tre persone morte mentre stavano trascorrendo qualche ora in. Incidenti in, uomonelLa primaè avvenuta nel. L’allarme è scattato poco prima del pranzo diquando i parenti non hanno visto ritornare a Pieve di Cadore un uomo di 48 anni. Immediate le ricerche da parte del soccorso alpino con la macchina della vittima trovata alla partenza dei sentieri. Il corpo ormai ...

SerglocSergio : RT @globalistIT: Tragedia di Natale: si rovescia una barca e muoiono sette migranti - zazoomblog : INCIDENTI STRADALI- Tragedia di Natale: coniugi muoiono a Figline Valdarno - #INCIDENTI #STRADALI- #Tragedia - Panorao : RT @globalistIT: Tragedia di Natale: si rovescia una barca e muoiono sette migranti -