Tragedia di Corso Francia | arrestato Pietro Genovese | l’investitore 20enne

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il ventenne accusato di aver travolto con la sua macchina Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann domenica notte è statooggi, 26 dicembre. Secondo gli inquirenti il ritiro della patente non era sufficiente per il ragazzo, che era risultato positivo a diverse sostanze stupefacenti e con un livello di alcolemia nel sangue superiore al limite consentito dalla legge., figlio del regista Paolo, era indagato per duplice omicidio stradale, Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari al termine di una prima serie di accertamenti della polizia locale di Roma Capitale e sulla scorta della relazione trasmessa all’autorità giudiziaria. Domani, il 27 dicembre, si terrà il funerale delle due ragazze, insieme, alle 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia, a Roma. Leggi anche:di ...

