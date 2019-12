Traffico Roma del 26-12-2019 ore 19 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) C’ÈSUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, E CI SONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSOCENTROSCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE IN CITTÀ A SAN GIOVANNI SEGNALIAMO UN INCIDENTE A CATENA IN VIA MAGNA GRECIA, FILE TRA PIAZZALE APPIO E VIA CORFINIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO, RALLENTAMENTI E CODE, TRA PIAZZALE BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE EINTENSO PROPRIO SUL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE PALATINO E PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE CAVOUR E PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE RICORDIAMO CHE DOMANI 27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE ALA PARTIRE DA VIA TIBURTINA. INFINE, IL ...

