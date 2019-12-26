Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17:00 (Di giovedì 26 dicembre 2019) RESTA SCORREVOLE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DI Roma IN CITTÀ Traffico INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO FILE TRA PONTE PALATINO E PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE CAVOUR E PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO: RALLENTAMENTI E CODE, TRA PIAZZALE BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DOMANI 27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL Traffico A PARTIRE DA VIA TIBURTINA. INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ ...Leggi la notizia su romadailynews
riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17:00: RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-12-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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