Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14:30 (Di giovedì 26 dicembre 2019) Traffico SCORREVOLE SULLEPRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE E, TUTTO TRANQUILLO AL MONENTO SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DI Roma SEGNALIAMO INVECE UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA, E CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE PER QUESTO IL Traffico PROCEDE RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL Traffico A PARTIRE DA VIA TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL. INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO ...Leggi la notizia su romadailynews
riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14:30: TRAFFICO SCORREVOLE SULLEPRINCIPALI STRADE DI… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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