Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14 | 30

(Di giovedì 26 dicembre 2019)SCORREVOLE SULLEPRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE E, TUTTO TRANQUILLO AL MONENTO SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULL’AUTOSTRADA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DISEGNALIAMO INVECE UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA, E CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE PER QUESTO ILPROCEDE RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE ALA PARTIRE DA VIA TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL. INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO ...

