Traffico Roma del 26-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULL’A24TERAMO, STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI VI COLLATINA PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO. LAVORI NOTTURNI SU VIA DI TORRE ROSSA, CON DIVIETO DI TRANSITO TRA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00. TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 DICEMBRE. NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI, PER UNA VORAGINE È CHIUSA ALVIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA SEMPRE PER IL 31 DICEMBRE LAVORI SONO IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI , DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE ALA PARTIRE DA VIA TIBURTINA , SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE ...

