Tour de Ski Dobbiaco 2020 | programma | orari e tv Il calendario completo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La parte centrale delde Ski all’interno deldella Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà tra vecchio e nuovo anno con le due gare distance di: martedì 31 dicembre gara a cronometro in tecnica libera, mercoledì 1 gennaio gara pursuit in tecnica classica. Ilde Ski sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle sette tappe delde Ski.DE SKI 2019-Mar. 31/12/19 –(Ita) Ore 12.30 15 km TL a cronometro maschile Ore 15.00 10 km TL a cronometro femminile Mer. 01/01/20 –(Ita) Ore 11.40 10 km TC pursuit femminile Ore 13.00 15 km TC pursuit maschile Diretta tv su RaiSport+HD ed ...

