Tina Cipollari si Sposa | Clamorosa Sorpresa in Vista!

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Grandi novità in casa, secondo il settimanale Nuovo a marzosposerà Vincenzo Ferrara. La proposta sarebbe arrivata poco prima di Natale. Ecco tutti i dettagli! Lasotto l’albero persi chiama anello… e quindi nozze. Una svoltaper uno dei matrimoni più attesi dell’anno, sempre che la notizia sia confermata. A rilanciarla con forza è il settimanale ‘Nuovo’ in edicola in questi giorni che ipotizza anche una data: entro marzo 2020 la storica opinionista di Uomini e Donne sposerà Vincenzo Ferrara. Il matrimonio con Kikò Nalli fa parte del passato, anche se è stato intenso, a tratti molto bello e le ha regalato tre figli. Ora l’hair stylist dopo l’esperienza al Grande Fratello 16 ha un nuovo amore, Ambra Lombardo, e non sembra voler cambiare idea. Così comeche da un paio di mesi ha ...

