Timbravano il cartellino e portavano le pecore al pascolo (Di giovedì 26 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Due impiegati comunali della provincia di Enna entravano al municipio per vidimare il badge e poi andavano a sbrigare le faccende personali, uno di loro durante le ore di servizio portava le pecore al pascolo Lasciavano il posto di lavoro per sbrigare le faccende personali e di famiglia, ma anche per portare le pecore al pascolo, ma sono stati scoperti dalla polizia e denunciati. Il fatto è successo in provincia di Enna e, i protagonisti dell’assenteismo, sono due persone del luogo, B.G. di 59 anni e B.S. di 65 anni. Si tratta di due dipendenti del municipio di Valguarnera che sono stati colti in flagranza mentre si allontanavano dalla struttura comunale per svolgere faccende del tutto lontane da quelle previste dall’attività lavorativa in questione. Con nonchalance, come se si trattasse di un comportamento rientrante nella normalità, dopo aver timbrato il ... Leggi la notizia su ilgiornale

Timbravano cartellino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Timbravano cartellino