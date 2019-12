The Witcher | ecco perché Anya Chalotra non ha voluto controfigure nelle scene di sesso

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Durante una recente intervista(l'attrice che interpreta Yennefer nella nuova serie TV di Thetargata Netflix).All'inizio si era pensato di usare la stuntman Flora come controfigura diper ledi, tuttavia l'attrice ha poi deciso di utilizzarla solo per la prima scena die per quelle d'azione:"Ho usato Flora solo per la prima scena di, in quanto ho capito subito che vedere altre persone interpretare il mio personaggio non mi faceva sentire a mio agio. Del resto anche quello è recitare."Leggi altro...

NetflixIT : Il mondo di The Witcher è un luogo di grande potere e inaudita violenza. Ma anche di amore, di sacrifici e soprattu… - NetflixIT : 'No scusa devo proprio andare' 12 11 ^ 1 10 | 2 9 ?… - viralsepol : Marquei como visto The Witcher (2019) - 1x6 - Rare Species -