The Divergent Series – Allegiant | trama | cast e anticipazioni del film

(Di giovedì 26 dicembre 2019) ThedelStasera 26 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda The. La pellicola del 2016 è stata diretta da Robert Schwentke, regista tedesco noto al grande pubblico per opere come Flightpaln – Mistero in volo, Un amore all’improvviso, Lie to Me, Red, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà e Der Hauptmann. Il fantasy movie, distribuito da Eagle Pictures in partecipazione con LeoneGroup e sceneggiato da Adam Cooper, Bill Collage, Stephen Chbosky e Noah Oppenheim, ha potuto contate sulle musiche di Joseph Trapanese e la fotografia di Florian Ballhaus. Il lungometraggio è il sequel di Insurgent del 2015 e rappresenta la trasposizione cinematografia della prima parte del terzo romanzo scritto da Veronica Roth della saga che ha come protagonista ...

