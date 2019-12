Terremoto oggi in Italia 26 dicembre 2019 | scosse nel Centro Italia | Scosse in tempo

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui inreale tutte le ultime notizie sullediindi, giovedì 26: trovate informazioni su magnitudo, epi, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti inreale. – ore 06,10: scossa in provincia di Roma Una scossa di magnitudo 2,0 è stata registrata alle 06,07 in provincia di Roma con epinella zona di Velletri. – ore 04,20: scossa in provincia di Macerata Una scossa di magnitudo 3,3 è stata registrata alle 04,17 in provincia di Macerata con epinella zona di Fiuminata. TUTTE LELedi ...

