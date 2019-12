Terremoto nelle Marche | scossa tra Macerata e Perugia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unadidi magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:17, a Fiuminata, in provincia di, non lontano dal confine con l'Umbria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 63 km di profondità ed epicentro a 2 km da Fiuminata e a 13 da Gualdo Tadino (). Non si segnalano danni a persone o cose.

