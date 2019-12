Terremoto nelle Marche | scossa M 3 3 tra Macerata e Perugia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Paura nella notte tra il 25 e il 26 dicembre per unche ha colpito la zona tra lee l’Umbria. La, stando alle prime stime era stata indicata una magnitudo tra il grado 3.2 e 3.7, poi confermata 3.3 della scala Richter. Il sisma ha provocato momenti di grande paura tra la popolazione a causa del ricordo di eventi sismici che hanno colpito la regioni in maniera disastrosa in passato.Laè stata registrata dai sismografi alle 4.17 della notte tra il 25 e il 26 dicembre e sarebbe stata localizzata tra, a pochi chilometri dal confine con l’Umbria, ad una profondità di 63 km. La profondità dell’ipocentro e l’intensità lieve hanno fatto sì che ilnon provocasse gravi danni anche se laè stata chiaramente avvertita dalla popolazione, gettata nello sconforto dopo una giornata di ...

