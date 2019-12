Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 3 3

(Di giovedì 26 dicembre 2019)di3.3 a due chilometri da Fiuminata, quasi al confine con l’Umbria. Non si registrano danni a cose o persone.di3.3, al confine con l’Umbria. Laè stata registrata intorno alle 4.17 del mattino ed è stata avvertita distintamente da buona parte della popolazione nei pressi dell’epicentro. Questi i dati rivisti dell’Ingv: “DATI #RIVISTI #ML 3.3 ore 04:17 IT del 26-12-2019 a 2 km NE Fiuminata (MC) Prof=63Km“. fonte foto https://twitter.com/Agenzia Ansadi3.3 al confine con l’Umbria. Stando ai dati dell’Ingv, lasi è originata a sessanta chilometri di profondità circa e con epicentro a due chilometri da Fiuminata. Prendendo in considerazione un altro punto di riferimento, laè ...

Leggi la notizia su newsmondo

SkyTG24 : Terremoto nelle Marche, scossa tra Macerata e Perugia - Agenzia_Italia : Registrata una scossa di terremoto a Fiuminata, nelle Marche: magnitudo 3.3 - zazoomblog : Terremoto nelle Marche: scossa M 3.3 tra Macerata e Perugia - #Terremoto #nelle #Marche: #scossa -