Terremoto Marche | Acquaroli | “La ricostruzione è una priorità assoluta”

"Sono vicino ai cittadini marchigiani che questa notte hanno vissuto nuovamente l'incubo dele che dopo tre anni fanno ancora i conti con una, pubblica e privata, ferma al palo. Riconsegnare agli sfollati le proprie abitazioni e ricostruire i luoghi e la socialita' dei borghi del nostro entroterra rimangono delle priorita' assolute. La situazione rimane drammatica e l'ultimo decreto sisma del governo Pd-M5S non da' nessuna risposta concreta. Continueremo a batterci in ogni sede per restituire ai terremotati la dignita' che meritano". Lo scrive su Facebook il deputato di Fratelli d'Italia e candidato alla Presidenza della Regione, Francesco.

