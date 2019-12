Terremoto di magnitudo 3 3 fra Macerata e Perugia

Terremoto in Canada - scossa di magnitudo 6.2 sulla costa ovest : Terremoto di magnitudo 6.2 in Canada. La nuova scossa è stata registrata alle 19:36 di ieri ora locale (le 4.36 di oggi in Italia) al largo della costa ovest del Canada, dopo le altre due di...

Scossa di Terremoto di magnitudo 6 colpisce l’Argentina : Un Terremoto di magnitudo 6.0 si è verificato nel nord dell’Argentina, ha annunciato l’Istituto di studi geologici degli Stati Uniti (USGS). Un Terremoto di magnitudo 6,0 è stato registrato martedì 24 dicembre nella provincia argentina di Santiago del Estero, ha dichiarato l’Istituto di studi geologici degli Stati Uniti (USGS). L’epicentro del Terremoto si trovava a […] L'articolo Scossa di Terremoto di magnitudo 6 ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 in Argentina [LIVE] : Una forte Scossa di terremoto magnitudo 6.2 è stata registrata alle 16:43 UTC in Argentina: secondo l’Istituto Euro-Mediterraneo il sisma è stato localizzato a 18 km ovest da El Hoyo, ad una profondità di 574 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Argentina [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scosse di magnitudo 2 - 1 in provincia di Forlì Cesena - avvertita anche a Marradi : La primascossa, delle ore 6.15, è stata di magnitudo 2, la seconda scossa, delle ore 6.59, di magnitudo 2.1. I comuni più vicini all'epicentro sono stati: Tredozio, Marradi e Portico e San Benedetto

Terremoto in Canada : scossa di magnitudo 6.1 nella Columbia Britannica : Paura in Canada, dove una scossa di Terremoto di magnitudo 6.1 gradi della scala Richter è stata registrata alle 12:44 del mattino (ora locale) di lunedì 23 dicembre. Stando ai dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato rilevato a circa 100 chilometri a nord ovest dell’Isola di Vancouver, nella provincia canadese della Columbia Britannica. La scossa di lunedì era stata preceduta da altri ...

Terremoto nel Golfo di Salerno : scossa di magnitudo 2.8 : Torna a tremare il Golfo di Salerno, dove gli esperti dell’Ingv hanno registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 alle ore 13.15 di lunedì 23 dicembre. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di soli 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né movimenti ondosi anomali che potrebbero mettere a rischio i centri abitati sulla costa.

Terremoto nella notte tra Marche e Umbria : scossa di magnitudo 2.6 vicino Norcia e Arquata del Tronto : Terremoto tra Marche e Umbria nella notte: una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata nella notte dall'Ingv tra Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Arquata del Tronto. La scossa...

Terremoto tra Marche e Umbria - scossa di magnitudo 2.6 fa tremare Norcia e Arquata del Tronto : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 ha svegliato pochi minuti dopo la mezzanotte gli abitanti di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, al confine tra Marche e Umbria. Lo ha riferito l'Ingv. Il sisma è stato avvertito anche a Norcia e ad Arquata del Tronto, territori già colpiti dal Terremoto del Centro Italia del 2016.Continua a leggere

Terremoto in Pakistan - sisma di magnitudo 6.4 : Violento Terremoto in Pakistan. Una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata al confine con l’Afghanistan. Non si registrano vittime. ISLAMABAD (Pakistan) – Violento Terremoto in Pakistan. Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre 2019 una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata al confine con l’Afghanistan. Il sisma è stato sentito chiaramente a Islamabad, Lahore e Peshawar ma al momento non si registrano danni a persone ...

Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6.1 : avvertito in India e Pakistan : Paura in Afghanistan per un violento Terremoto, classificato dall’Ingv come un evento di magnitudo 6.1. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 201 chilometri di profondità.

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 4.7 tra Tirana e Durazzo : È stata avvertita una nuova scossa di Terremoto in Albania di magnitudo 4.7 con epicentro tra Tirana e Durazzo, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre che ha provocato almeno 50 vittime. La terra dell’ Albania è tornata a tremare. È stata avvertita una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 alle 17:03 di oggi giovedì 19 ...