DPCgov : ???????????? #terremoto #Albania La nostra macchina dei soccorsi si attiva subito per portare aiuto. In poco tempo conflu… - TelevideoRai101 : Terremoto di 3.3 tra Macerata e Perugia - Billekeingrid : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 04:17 IT del 26-12-2019, prov/zona Macerata #INGV_23665851 https:/… -

Una scossa didi magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:17 nelle Marche in provincia di, non lontano dal confine con l'Umbria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a 63 km di profondità ed epicentro a 2 km da Fiuminata e a 13 da Gualdo Tadino (). Non si segnalano danni a persone o cose.(Di giovedì 26 dicembre 2019)