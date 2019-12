Tenta il suicidio a Natale | donna salvata da 118 e polizia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Hato di farla finita la mattina dima è statadal provvidenziale intervenuto del personale del 118 e della. E’ quanto accaduto a Napoli in via Nicolardi nella zona dei Colli Aminei. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in un appartamento di Via Nicolardi per una persona in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato personale del 118 che stava cercando di calmare unache minacciava il. Quest’ultima hato di lanciarsi dal balcone ma è stata tratta in salvo da un’infermiera e dai poliziotti. La, napoletana di 47 anni, è stata accompagnata presso una struttura ospedaliera. L'articoloil...

qn_lanazione : #Firenze.Minaccia di buttarsi in Arno il giorno di Natale. Una donna ci parla, lui rinuncia - LuinoNotizie : #Cuveglio, 28enne tenta il suicidio: intervengono carabinieri e 118 - fattidinapoli : Napoli: Colli Aminei, donna tenta il suicidio in via Nicolardi. Salvata dagli uomini del 113... - -