Tennis | Federer sul ritiro | “Il pensiero mi motiva”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le dichiarazioni di Rogersul: “Ilmi motiva. E’ parte integrante del processo. Non ho ancora deciso”. GINEVRA (SVIZZERA) – Rogernon pensa al. Lo svizzero in un’intervista ai microfoni di Tribune de Geneve ha ribadito la sua intenzione di continuare: “Vorrei saperlo io per primo quando smettere. E’ una domanda che mi incuriosisce ma che ancora non trova risposta. Fa parte integrante del processo ma soprattutto ilha anche una funzione di suscitare altre sensazioni. E proprio questomi permette di provare una gratitudine enorme per tutto quello che sono riuscito a vivere“. Rogersulla sua carriera: “20-25 anni passati in un soffio” Da oltre un quarto di secolo Rogerè impegnato in questo sport: “Gli ultimi anni sono passati in un soffio. 24 ...

_MinutForMinut : RT @Vallina84s: @angelomangiante Federer e Ibrahimovic nella stessa frase no. Mi spiace. Il primo è l'umiltà fatta persona, ha classe da ve… - TennisWorldit : Nadal svela il suo calendario per l'inizio del 2020, c'è anche esibizione con Federer - Vallina84s : @angelomangiante Federer e Ibrahimovic nella stessa frase no. Mi spiace. Il primo è l'umiltà fatta persona, ha clas… -