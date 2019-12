Taylor Mega | furto nella casa dell’influencer la sera di Natale

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le feste natalizie della ventiseienne Elisa Todesco, in arte, non hanno avuto un epilogo felice. Durante ladii ladri sono entrati nell’appartamento milanese della giovane influencer e da un primo esame sembra che nell’abitazione non manchi molto. A dare l’allarme una vicina diIlè avvenuto in pieno centro nel cuore di Brera mentreera fuori città per le feste natalizie. Intorno alle ore 20.30 la vicina didella nota influencer ha immediatamente chiamato il 112 dopo aver sentito improvvisamente suonare l’allarme.durante ladiha purtroppo ricevutola brutta sorpresa. Avvisata telefonicamente, la giovane showgirl ha dovuto immediatamente rinre raggiungendo la sua abitazione. Per l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” queste sono ore abbastanza difficili da gestire. ...

