Taylor Mega | furto in casa la sera di Natale

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019)amaro perche sarebbe stata derubata di qualche gioiello, sta do alle prime ricostruzioni. Lo scrive l'Agenzia Ansa che specifica che alcuni ladri si sono introdotti, il giorno dinel suo appartamento in pieno centro di Brera a Milano. Non si conoscono ancora i danni precisi subiti dall'influencer.

repubblica : Taylor Mega, furto in casa dell'influencer milanese la sera di Natale [aggiornamento delle 13:19] - LaPresse_news : Taylor Mega, brutta sorpresa sotto l'albero: i ladri le svaligiano la casa di Milano - InterNapoli : Svaligiata la casa di Taylor Mega, brutta sorpresa al suo ritorno #TaylorMega su -