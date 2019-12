Tabellone Coppa Italia volley femminile 2020: qualificate, accoppiamenti, incroci verso la finale (Di giovedì 26 dicembre 2019) Si è delineato il Tabellone della Coppa Italia 2020 di volley femminile, la conclusione del girone d’andata della Serie A1 ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale che andranno in scena in gara secca il 29 e il 30 gennaio. Le quattro vincitrici si qualificheranno per la Final Four in programma al PalaYamamay di Busto Arsizio nel weekend del 1°-2 febbraio. Il primo turno a eliminazione diretta si preannuncia sicuramente molto spettacolare. La corazzata Conegliano non dovrebbe avere particolari problemi contro la piccola Chieri ma le altre tre sfide potrebbero essere davvero molto incerte. Novara dovrà sudare per avere la meglio contro Monza, Busto Arsizio non avrà vita facile contro Firenze, Scandicci dovrà dare il massimo per eliminare Casalmaggiore. Le quattro teste di serie avranno il vantaggio di giocare il quarto di finale di fronte al proprio pubblico ma attenzione ... Leggi la notizia su oasport

