Svaligiata la casa di Taylor Mega | Bel Natale di m

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I ladri hanno aspettato che la influencersi allontanasse perper svaligiaresua a Milano. L'allarme è scattaato la sera della Viglia, intorno alle 20.30. L'influencer 26enne era fuori città ed è rientrata solo ieri sera. Inizialmente aveva detto che dalla suanon mancava nulle, poi si è accorta invece che erano stati rubati alcuni gioielli. "Ieri mentre ero a Udine è suonato l'allarme - ha detto l'influencer in un video postato su Instagram, accompagnato dalla didascalia 'Beldi m...' - e ho avvertito le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in. Sono corsa da Udine a Milano e ho trovato quel macello. Sono terrorizzata, per fortuna che c'era l'allarme". (Lapresse) Redazione 

junioreraldo : RT @LaStampa: Milano, svaligiata a Natale la casa dell’influencer Taylor Mega: “Sono terrorizzata” - Abocconetti : Milano, svaligiata a Natale la casa dell’influencer Taylor Mega: “Sono terrorizzata” #Influencer... - infoitcultura : Taylor Mega, furto a casa dell'influencer: lei pubblica il video della casa svaligiata -