Sumaira Latif | «I disabili | al centro di un nuovo business»

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Latà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji AppleLatà in 13 emoji Apple«Con l’inclusività vincono tutti: i consumatori contà che spesso vengono dimenticati dalle aziende, ilche con prodotti più accessibili aumenta il numero di persone che li possono utilizzare e acquistare, e i dipendenti che, lavorando su progetti che hanno un impatto reale sulla vita delle persone, sono motivati e spinti a un risultato di maggior successo»., Leader Globale dei Programmi di Accessibilità e Inclusive Design di Procter Gamble, non ha dubbi e il suo impegno ormai da anni è proprio quello di valorizzare le diversità per creare un mondo più inclusivo che coinvolga anche le persone contà. Per ...

Leggi la notizia su vanityfair