Suicida l’ex marito della principessa Trovato morto a 47 anni | “Grande tristezza”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Terribile perdita nel mondoletteratura e non solo. A soli 47lo scrittore originarioNorvegia, Ari Behn. Era l’exMartha Louise, ovvero la primogenita del re norvegese Harald V. Insieme a lei aveva avuto tre figlie, primaseparazione avvenuta nel 2016. L’uomo si èto, come affermato dall’agente Geir Hakonsund. Quest’ultimo ha semplicemente confermato l’estremo gesto dello scrittore “con grande tristezza e a nome dei suoi più stretti parenti”. Non ha però voluto fornire ulteriori spiegazioni sul come e perché abbia deciso dirsi. Behn diede vita al suo primo romanzo nel 1999, ma la sua fama aumentò grazie al matrimonio con Martha, celebratosi nel 2002. (Continua dopo la foto) Il suo nome balzò agli onoricronaca anche per un’altra vicenda. Nel 2017 presentò ...

