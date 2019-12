Stramaccioni Esteghlal | rottura definitiva | «Ha chiesto più soldi»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Andreanon tornerà a guidare l’: il comunicato del club iraniano sulla situazione legata all’allenatore Si separanomente le strade di Andreae dell’, società calcistica iraniana. Le due parti non hanno trovato un accordo, nonostante fosse stato saldato il debito riguardante una parte di stipendio non versata all’italiano. Ecco il comunicato del club: «La collaborazione conè conclusa, a breve l’annuncerà la decisione in merito alla sostituzione. Le condizioni richieste danon possono essere soddisfatte. Dopo avergli pagato i 160mila euro dovuti, hapiù». Leggi su Calcionews24.com

