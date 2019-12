Storie Italiane | Eleonora Daniele si commuove per la tragica storia di Patrizia

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non va in vacanza,e la rassegna pomeridiana tenuta da. La conduttrice e matrona dell’amatissimo talk ha invece tenuto in piedi lo spettacolo persino per il giorno di Santo Stefano, con un episodio tra i più duri del già impegnativo palinsesto; in scena per il pubblico di Rai 1, è infatti tornata in onda la terribiledi. La donna, già nota al pubblico dei talk show, ha raccontato per la commozione della conduttrice la sua ormai famosa, terribile esperienza. Torna a raccontare il suo dramma, nel salotto di: ala terribiledella donna sequestrata, e del Natale da libera, ospite d’onore a, è stata vittima di un tristemente famoso sequestro ad opera del cognato. La donna trascorse un mese intero imprigionata e rinchiusa in un pollaio a morire di fame; ...

Pasquino70 : RT @AppulusSamnite: @Pasquino70 @GiorgiaMeloni Meluzzi persiste nell'offendere il Santo Padre. Nonostante tutto continua le laute ospitate… - AppulusSamnite : @Pasquino70 @GiorgiaMeloni Meluzzi persiste nell'offendere il Santo Padre. Nonostante tutto continua le laute ospit… - errico_alex : @storie_italiane @eleonoradaniele @RobiSpin Peccato che c’è chi è arrivato prima -