Storica sentenza di cassazione | coltivare cannabis in casa non è reato

Leggi la notizia su newnotizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unadestinata a far discutere quella del 19 dicembre scorso in cui la Corte diha deciso che chi coltiva marijuana per uso domestico non commette. Le Sezioni penali Unite hanno deliberato unaepocale:in, in minima quantità e solo per uso personale non sarà più. Per … L'articolodiinnon èNewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Storica sentenza della #Cassazione: è legale coltivare piante di #cannabis in casa, in piccole quantità #ANSA - SkyTG24 : #Cannabis, sentenza storica della Cassazione: coltivarla in casa non è un reato. Cosa dice la sentenza ?? - RaiNews : Le reazioni non mancano: 'Sentenza epocale' #Cannabis #Cassazione -