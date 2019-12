Star Wars | i film futuri che potremmo e vorremmo vedere dopo L’ascesa di Skywalker

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Con l’uscita nelle sale, il 18 dicembre, didi, giunge a compimento una saga fantascientifica senza precedenti, che al momento conta noveprincipali, due pellicole spin-off, alcune serie animate e una prima serie tv già record (The Mandalorian, trainata su Disney+ dal successo virale di Baby Yoda).dichiude non solo la trilogia sequel, come noto, ma anche l’intera saga degliiniziata nel 1977. Ciò non vuol dire, però, che non vedremo mai più l’universo di Guerre stellari al cinema: nonostante i passi meno riusciti compiuti con le storie spin-off di Rogue One e soprattutto Solo, l’intenzione è quella di prendersi una pausa per capire quale sia la mossa successiva più adatta.  Una data di uscita nelle sale, quella del dicembre 2022, è comunque già stata diffusa, mentre nel frattempocontinuerà a ...

Leggi la notizia su wired

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - alelagattarossa : Fan di Star Wars muore sventando una strage, Lucas Film lo nomina Jedi. - muushashi : @Mikeand1keFGC 1. star wars 2. street fighter 3. fullmetal alchemist 4. hajime no ippo 5. naruto -