Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ci sarebbe ilin pole per Stanislav. Lo riferisce Alfredo Pedullà su. Il centrocampista, vecchio obiettivo di mercato per gli azzurri, tornato prepotentemente in auge negli ultimi giorni, sarebbeall’azzurro. Scrive Pedullà: “Stanislavavanza ancora in direzione. Il favorito per il centrocampo è lui, il venticinquenne del, vecchio obiettivo che torna prepotentemente di moda. Loclausola da 50 milioni è assicurato. Il club spagnolo non può più trattenere un tesserato che ha voglia di altre esperienze. E che, dopo le nostre indiscrezioni di ieri, ha aperto completamente al. C’è il gradimento tecnico, c’è tutto. La situazione cambierebbe soltanto se l’Arsenal riaprisse per Torreira ma per il momento non ci sono margini. Con l’arrivo del nuovo allenatore Arteta sono state rimescolate le carte ...

Salvato95551627 : RT @allgoalsnapoli: Stanislav Lobotka avanza ancora in direzione Napoli. Secondo quanto riferito sul suo sito dall'esperto di mercato di Sp… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #SPORTITALIA - #LOBOTKA VUOLE IL NAPOLI. E AVANZA ANCORA... CLICCA QUI - - napolista : Sportitalia: Lobotka vicino al Napoli. Il Celta Vigo ha detto sì allo sconto sulla clausola aprendo completamente a… -