“Spettacolo della natura” Alessia Marcuzzi | la vacanza a Dubai fa salire la temperatura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha sceltoper le sue vacanze di Natale. Un viaggio in famiglia, visto che al suo fianco ci sono sia i figli che alcune amiche, fra cui Gaia Lucariello, moglie del suo ex Simone Inzaghi., che ha condotto con successo l’ultima edizione di “Temptation Island” ed ora affianca Nicola Savino al timone de “Le Iene”, si reca spesso ae stavolta, al freddo invernale nostrano, ha appunto preferito trascorrere le feste al caldo e sotto al sole. Dal suo account instagram infatti laha postato diversi scatti assieme a Tommaso, nato dalla sua relazione con Simone Inzaghi, e la piccola Mia, figlia die Francesco Facchinetti, mentre sono a cena o si divertono in piscina. Non mancano le serate di svago per la conduttrice, con le numerose amiche fra cui Gaia, moglie di Inzaghi (anche lui presente), con cui ha trascorso anche lo scorso Natale. Continua ...

