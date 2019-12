Sono Gassman! Vittorio re della commedia | anticipazioni e biografia

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019)reLa seconda serata del giovedì si apre all’insegna dell’arte conre. Il docufilm, in onda oggi 26 dicembre 2019 alle 23.25 su Rai 1, è stato scritto e diretto da Fabrizio Corallo. L’emozionante lungometraggio ha come obiettivo quello di ripercorre l’illustre carriera del grande attore e far emergere il volto più intimo, privato e profondo di Gassman. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’opera!reIl documentario trascina il pubblico in un appassionante viaggio tra i grandi successi e le difficoltà di Gassman, attore che ha fatto la storia del piccolo e grande schermo. Una vitalità senza limiti, un talento senza eguali, queste le caratteristiche dell’artista attivo in ...

mina_parco : RT @RBcasting: #SantoStefano con #VittorioGassman su #Rai1. Storie e testimonianze a 20 anni dalla scomparsa del grande attore nel document… - TanjaFerraguti : RT @RBcasting: #SantoStefano con #VittorioGassman su #Rai1. Storie e testimonianze a 20 anni dalla scomparsa del grande attore nel document… - Dondolino72 : RT @RBcasting: #SantoStefano con #VittorioGassman su #Rai1. Storie e testimonianze a 20 anni dalla scomparsa del grande attore nel document… -