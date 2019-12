“Si supera tutto” Dopo la morte del famoso marito | si sposa di nuovo Ha ritrovato il

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un dolore che spezza il cuore quello che ha dovuto affrontare Talinda Bentley. Il, leader dei Linkin Park aveva deciso di togliersi la vita, finito in un gorgo di depressione dal quale non è riuscito a risalire. In un attimo ha visto crollare il suo mondo. Pensava di non riuscire a rialzarsi invece, nei mesi scorsi, per Talinda Bentley è arrivata la bella notizia e sarebbe anche pronta al matrimonio. Era stata lei a dirlo, con una frase di speranza. “A quanti siano sopravvissuti a una vittima di suicidio, sappiate che potete essere difelici”, aveva scritto Talinda Bentley. Il suo messaggio era rivolto a tutte quelle persone che all’improvviso hanno perso il loro amore, un modo per ridare speranza a tutti. Queste sono le sue parole sui social lo scorso settembre: “Cara famiglia, sono felicissima di annunciare il mio fidanzamento con il mio angelo sulla terra, Michael F”. ...

