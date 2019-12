Si suicida Ari Behn | ex marito della principessa Marta Luisa | accusò Kevin Spacey di

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È mortoa 47 anni lo scrittore norvegese Ari, ex. Lo ha annunciato con "grande tristezza" il suo agente.è stato anche tra gli accusatori di: disse che l'attore lo avrebbe molestato toccandolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.

