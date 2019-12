Si sposano ma durante la festa decidono di divorziare

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una vicenda incredibile che, se non fosse dolorosa, sarebbe quasi da ridere. Una coppia, Erin Mason George e Steffen Wilson del Galles, avevano deciso di sposarsi e così, dopo aver organizzato lanei dettagli, è finalmente arrivato il grande giorno.la, però, è accaduto che un fratello dello sposo ha bevuto un po’ troppo e quando la sposa gli ha proposto di andare a riposare un po’ per smaltire la sbronza, l’uomo ha perso il lume della ragione e ha iniziato a picchiarla dicendole che il fratello aveva commesso un grosso errore a sposarla, poi l’ha picchiata e l’ha spinta giù per le scale. Non contento, ha anche picchiato la mamma della sposa e la sorella che avevano provato a calmare gli animi. Ciò che ha fatto decidere la donna ad annullare immediatamente il matrimonio è stato che il marito ha preso le parti del fratello. A quel punto la sposa ...

