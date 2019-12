Si sporge per fare una foto e cade nel dirupo | muore un escursionista

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In, Giancarlo Ressia (immagine da profilo Fcebook) Undi 60 anni è morto dopo essere precipitato in un. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'uomo si fosse sporto perunaÈ precipitato giù da un burrone ed è morto. Questa la tragica circostanza che ha travolto uncuneese, Giancarlo Ressia, 60 anni, mentre faceva trekking sulle colline liguri. Il drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 26 dicembre, a Borgio Verezzi , piccolo comune della provincia di Savona. L'uomo, originario di San Rocco Castagnaretta, in provincia di Cuneo, aveva deciso impegnare la giornata in un'attività sportiva assieme ad alcuni amici (una comitiva di 12 persone) quando è accaduto l'irreparabile. Secondo quanto si apprende dal sito di informazione Cuneo24, l'si trovava vicino al Mulino Fenicio ...

rep_torino : Cuneese si sporge per fare una foto, precipita e muore a Borgio Verezzi [aggiornamento delle 20:20] - rep_torino : Cuneese si sporge per fare una foto, precipita e muore a Borgio Verezzi [aggiornamento delle 20:18] - torino24ore : Cuneese si sporge per fare una foto, precipita e muore a Borgio Verezzi -