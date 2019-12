Serie B | il Cosenza supera l’Empoli ma gli ospiti reclamano per un gol fantasma – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Clamoroso gol non assegnato all’Empoli durante la sfida contro ilvalevole per la 18ª giornata diB La 18ª giornata diB si è aperta con un clamoroso errore arbitrale. Nell’anticipo traed Empoli, infatti, l’arbitro Pezzuto insieme ai suoi assistenti non ha ravvisato il gol del pareggio di Ricci. Come si evince dal fermo immagine postato dall’account social del club toscano, il pallone ha varcato di parecchi centimetri la linea della porta, senza essere però convalidato. Un errore da matita blu e che farà parecchio discutere.

