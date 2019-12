Serie B | all’Ascoli basta Cavion | vittoria di misura contro il Pisa | la classifica

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In uno dei due posticipi della 18ª giornata, l’Ascoli ha sconfitto 1-0 ilgrazie al gol messo a segno da. I padroni di casa ci mettono quasi un’ora per abbattere il muro ospite, giunto al Del Duca senza otto giocatori tra squalificati e infortunati, tra cui il bomber Marconi. Zanetti invece deve rinunciare soltanto a Ninkovic. Il primo brivido lo regalacon una rasoterra al 21′ che finisce di poco fuori, Da Cruz ci prova di testa al 28′, mentre al 43′ il Picchio recrimina per un gol di Piccinocchi annullato per fuorigioco. Nella ripresa l’Ascoli si butta alla conquista della. All’8′ il tiro di Petrucci finisce di poco a lato. Ilsi fa vedere con una punizione di Liotti (16′) che sfiora la traversa. L’ingresso di Ardemagni dà la scossa giusta e l’Ascoli trova il vantaggio al 23′ ...

