Serie A | la classifica dell’ultimo decennio | domina la Juve

(Di giovedì 26 dicembre 2019)A, ladell’ultimo: lain vetta. Poi Napoli e Roma, ai piedi del podio l’Inter Curiosa statistica emersa dalla Lega diA. Prendendo in considerazione l’arco temporale che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, è stata creata la specialedel. Come logico immaginare, in vetta troviamo lantus con 852 punti. Napoli e Roma, che seguono sul podio, hanno totalizzato rispettivamente 744 e 733 punti. Ai piedi del podio troviamo l’Inter con 658 punti davanti al Milan che si ferma a 655. Tre punti in più arrivati nell’ultimo turno di campionato. Ecco lacompleta. 852ntus 744 Napoli 733 Roma 658 Inter 655 Milan 635 Lazio 558 Fiorentina 492 Udinese 480 Atalanta 433 Genoa 432 Sampdoria 392 Chievo 387 Torino 385 Cagliari 383 Bologna 325 Parma 295 Sassuolo 284 ...

