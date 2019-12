Scossa di terremoto in Centro Italia | la terra trema ancora tra Marche e Umbria

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A quindici anni esatti dall’immane tragedia del Sud-Est asiatico, quando un devastanteseguito da un distruttivo tsunami causò circa 230 mila morti, oggi lahato in. Ad essere colpita è stata la regionee precisamente la provincia di Macerata. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi della scala Richter e si è verificato non lontano dal confine con l’. Il movimento tellurico ha avuto luogo nella notte, alle ore 4.17. L’ipodelè stato registrato a 63 chilometri di profondità e l’episi è verificato a 2 km dal paese di Fiuminata e a 13 km da Gualdo Taudino, in provincia di Perugia. A fornire questi dati è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). (Continua dopo la foto) Secondo quanto trapelato in queste ore, i primi accertamenti effettuati non hanno rilevato nessun ...

