Sci di fondo | i 14 convocati dell’Italia per il Tour de Ski Con Federico Pellegrino c’è

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La FISI ha diramato poco fa i 14 nomi che difenderanno i colori dell’Italia alde Ski per la sua edizione 2019-2020. Il dt Marco Selle è stato equo in termini di rappresentanza al maschile e al femminile, con sette convocazioni in un caso e altrettante nell’altro. Andiamo a vedere nel dettaglio chi vedremo da sabato a Lenzerheide, in Svizzera. UOMINIFrancesco De Fabiani Giandomenico Salvadori Maicol Rastelli Stefan Zelger Michael Hellweger Mikael Abram DONNE Elisa Brocard Greta Laurent Lucia Scardoni Caterina Ganz Francesca Franchi Anna Comarella Ilaria Debertolis I dubbi riguardavano soprattutto il settore maschile, con De Fabiani che un paio di giorni fa, tramite i suoi social, aveva dichiarato di non essere ancora sicuro della propria partecipazione alde Ski. Dubbi, evidentemente, che sono stati risolti in positivo, nonostante una ...

