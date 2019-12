Sci alpino | orari e calendario gare Lienz e Bormio | si riparte dopo Natale Programma e

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di sci, meteo permettendo, è pronta per riservarci un weekend piuttosto intenso a(Italia) ed a(Austria). Sulle nevi italiane, gli uomini saranno all’opera già giovedì per l’unica prova cronometrata della discesa, prima dell’appuntamento del giorno successivo sulla mitica Stelvio per recuperare la gara cancellata in Val Gardena. Osservato speciale è Dominik Paris, che va a caccia di un poker leggendario davanti ai propri tifosiaver già vinto per ben tre volte in carriera in Valtellina. L’azzurro avrà una doppia chance perché sabato 28 dicembre vi sarà una nuova discesa, già facente parte deloriginario, che potrebbe regalargli punti per la Coppa di specialità, viste anche le non perfette condizioni fisiche dello svizzero Beat Feuz (frattura alla mano sinistra)il superG disputato in Val Gardena. In ...

