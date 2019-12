Sci alpino | Discesa Bormio 2019 | nove azzurri al via sulla Stelvio I pettorali degli

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019)disputeranno lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sciin programma venerdì 27 dicembre (ore 11.30).mitica pista, una delle più difficili dell’intero Circo Bianco, andrà in scena il recupero delladella Val Gardena cancellata settimana scorsa a causa del maltempo e si preannuncia grande spettacolo con una lotta serratissima per la vittoria tra tantissimi big. Le condizioni meteo in Valtellina dovrebbero essere ideali e dunque ne vedremo davvero delle belle in questo tradizionale appuntamento post-natalizio. L’azzurro di riferimento è indubbiamente Dominik Paris, vincitore dodici mesi fa su questo tracciato e desideroso di conquistare un magnifico bis. L’altoatesino scatterà col pettorale numero 11 ed è pronto per sfidare le nutrite pattuglie austriache e norvegesi. Attenzione anche a ...

