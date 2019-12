Sci alpino | Brignone e Bassino alla conquista di Lienz Mirino sulla Coppa del Mondo di

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La doppietta di Killington e la vittoria di Courchevel. Un inizio di stagione scintillante per la squadra femminile di gigante, con le azzurre grandi protagoniste e che puntano al gradino più alto del podio anche nel prossimo appuntamento di(sabato 28 Dicembre). Federicasi presenta in Austria fresca delladel pettorale rosso di leader della specialità. La valdostana ha avuto una prima parte di stagione fantastica, come dimostra il secondo posto nella classifica generale dideldietro Mikaela Shiffrin. Federica ha ottenuto punti in più specialità, salendo sul podio sia in gigante sia in super-G, senza dimenticare la buona prova nello slalom parallelo. Unacomunque concentrata soprattutto sull’obiettivodi gigante. L’azzurra conduce la classifica con 225 punti e vuole allungare ulteriormente in quel di, visto ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee della Stelvio - #alpino #Prova… - zazoomnews : Sci alpino Christof Innerhofer e un rientro ancora lontano. L’azzurro rinuncia anche a Bormio - #alpino #Christof… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee della Stelvio -