Schira sui rinnovi e sul mercato di gennaio del Napoli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019): il cambio di prestiti Llorente-Politano è possibile, anche se onestamente ad oggi non mi sembra tra le priorità delNicolò, giornalista ed esperto di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Magazine” sule suldel club azzurro: Queste le sue parole: SU AMRABAT E RRHAMANI “Ilsi sta muovendo in prospettiva. Per l’estate gli azzurri hanno le mani su Amrabat e Rrhamani, un’operazione complessiva da 30 milioni. Ci sono gli ultimi dettagli da limare con gli entourage dei calciatori, ma siamo ai dettagli. Le operazioni sono state gia’ imbastite e chiuse al 95%. Non mi aspetto clamorosi colpi di scena, anche se su Amrabat c’è da discutere su di una possibile clausola rescissoria da inserire, su alcune cifre relative al contratto e ai diritti di immagine, rispetto a Rrhamani che è ...

