(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si ripete, la sera di Natale, la polemica trad’Italia e Roberto. Ildello scrittore, innanzitutto, il senatore salernitano Antonio Iannone: “Pur di provocare,non ci risparmia c…te manco a Natale. Non capisco perché chi non è credente è sempre proiettato ad offendere il culto di chi lo è. Se io non fossi credente non me lo potrei proprio il problema di parlare della nascita died invece devono offendere, devono fare necessariamente i sacerdoti del laicismo offendendo i dogmi del Cristiano. Sarà una brutta cosa il deserto dell’anima ma non per questo si può consentire la mancanza di rispetto”. Gli fa eco il dirigente del partito della Meloni, Antonio Roscia: “ignora.non era povero e non è mai stato povero. Giuseppe aveva una bottega di falegnameria che per i ...

69fabio96 : RT @Marzia_M: Di tutti i post di #Saviano questo è davvero il più insopportabile per il mondo cristiano. Un’altra occasione persa per star… - anteprima24 : ** #Saviano, il post su #Gesù che scatena Fratelli d'Italia ** - Marzia_M : Di tutti i post di #Saviano questo è davvero il più insopportabile per il mondo cristiano. Un’altra occasione pers… -